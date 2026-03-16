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Strompreise: Frost und Flaute bringen die Energiewende in Bedrängnis

Strompreise: Frost und Flaute bringen die Energiewende in Bedrängnis

Strompreise: Frost und Flaute bringen die Energiewende in Bedrängnis

Windräder stehen im Februarfrost, Ostwestfallen-Lippe. Foto: IMAGO / Countrypixel
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Frost und Flaute bringen die Energiewende in Bedrängnis

Frost, Schneefall und Windflaute haben im Februar gezeigt, wie fragil Deutschlands Stromversorgung bleibt. Hohe Residuallasten mussten weiter mit Fossilstrom und Importen gedeckt werden – zu hohen Preisen für die Verbraucher.

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Windräder stehen im Februarfrost, Ostwestfallen-Lippe. Foto: IMAGO / Countrypixel
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