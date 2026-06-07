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BRÜSSEL. Die Europäische Kommission will die Verbraucher stärker in die Pflicht nehmen, um den Engpass bei der Energiewende und dem Ausbau der KI-Infrastruktur zu kaschieren. Statt die Versorgungssicherheit durch einen breiten Energiemix zu gewährleisten, will Brüssel Haushalte mit Hilfe von KI-gestützten Smart Metern zum Stromsparen animieren. Wie die Kommission am Mittwoch in einem Strategiepapier zur Digitalisierung des Energiesektors ankündigte, soll noch in diesem Jahr ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, der den flächendeckenden Einbau der neuen vom Netzbetreiber abschaltbaren Stromzähler massiv beschleunigt.