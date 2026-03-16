ZDF weist Manipulationsvorwürfe nach fehlerhafter Wahlgrafik zurück

Anzeige

MAINZ. Das ZDF hat Vorwürfe zurückgewiesen, eine Wahlgrafik zur Sitzverteilung im baden-württembergischen Landtag bewusst zu Lasten der AfD verfälscht zu haben. Hintergrund ist eine fehlerhafte Darstellung in mehreren Nachrichtensendungen des Senders, zu der sich die Redaktion nun geäußert hat.

Die Grafik war am Montag unter anderem im Livestream „ZDF heute live“ sowie in der Sendung „heute – in Deutschland“ zu sehen. Darin wurde die Sitzverteilung im Landtag Baden-Württemberg mit einem Tortendiagramm dargestellt. Obwohl die angegebenen Zahlen korrekt waren, stimmten die Proportionen der einzelnen Segmente nicht.

Partei kritisierte „Anti-AfD-Propaganda“

So verfügte die AfD laut den gezeigten Zahlen über 35 Sitze, während die SPD auf zehn Mandate kommt. In der Grafik erschien das rote SPD-Segment jedoch deutlich größer, als es der tatsächlichen Sitzverteilung entspricht. Das blaue Segment der AfD wirkte dagegen wesentlich kleiner, obwohl die Partei mehr als dreimal so viele Sitze hat.

Zum zweiten Mal die falsche Grafik bei ZDF heute: Bei der Sitzverteilung der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist die AFD wieder deutlich zu klein dargestellt. #OerrBlog pic.twitter.com/vDemQjrUPd — ÖRR Blog. (@OERRBlog) March 9, 2026

AfD-Politiker werteten die Darstellung als politische Manipulation. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Sebastian Münzenmaier, schrieb auf der Plattform X, man habe die „Anti-AfD-Propaganda“ des Senders satt.

Fehler sei keine Absicht gewesen, sagt das ZDF

Der Leiter der „heute“-Sendung, Thomas Heinrich, wies diese Vorwürfe gegenüber „t-online“ zurück. Es habe „keine absichtliche Manipulation“ gegeben, sagte er dem Portal. Ursache sei vielmehr ein Eingabefehler bei der Erstellung der Grafik gewesen. Beim ZDF würden die Zahlen für Beschriftung und grafische Darstellung getrennt eingegeben. Eine falsche Eingabe in dem System habe dazu geführt, dass die grafischen Proportionen nicht mehr mit den angezeigten Zahlen übereinstimmten.

Der Fehler sei zunächst nicht bemerkt worden. Im rund halbstündigen Livestream sei die falsche Grafik nach Angaben des Senders dreimal eingeblendet worden. Spätere Nachrichtensendungen hätten die Darstellung bereits korrigiert gezeigt. Allerdings sei die fehlerhafte Version am Nachmittag in der Sendung „heute – in Deutschland“ noch einmal ausgestrahlt worden.

Nach Angaben des Senders wird nun geprüft, wie die Kontrollprozesse bei der Erstellung solcher Grafiken verbessert werden können. Fehlerhafte Wahlgrafiken seien insgesamt selten. Recherchen von „t-online“ zufolge sind seit 2013 bei ZDF, ARD und SWR lediglich drei Fälle falscher Wahlgrafiken bekannt geworden. (sv)