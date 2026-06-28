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Energiepolitik: Wie kräftig ist Windkraft wirklich?

Energiepolitik: Wie kräftig ist Windkraft wirklich?

Energiepolitik: Wie kräftig ist Windkraft wirklich?

Videoshot vom Brand einer Windkraftanlage bei Isselburg im Münsterland (Nordrhein-Westfalen) am 28.08.2016. Das Feuer hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Die rund 100 Meter hohe Anlage an der Autobahn 3 habe stundenlang in Flammen gestanden, berichtete ein Polizeisprecher. Rotorblätter brachen bei dem Feuer ab und fielen zu Boden. Foto: Guido Schulmann/dpa (zu dpa "Windkraftanlage an Autobahn steht stundenlang in Flammen" vom 28.08.2016)
Videoshot vom Brand einer Windkraftanlage bei Isselburg im Münsterland (Nordrhein-Westfalen) am 28.08.2016. Das Feuer hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Die rund 100 Meter hohe Anlage an der Autobahn 3 habe stundenlang in Flammen gestanden, berichtete ein Polizeisprecher. Rotorblätter brachen bei dem Feuer ab und fielen zu Boden. Foto: Guido Schulmann/dpa (zu dpa "Windkraftanlage an Autobahn steht stundenlang in Flammen" vom 28.08.2016)
Eine brennende Windkraftanlage in Nordrhein-Westfalen: Feuerwehr in diesen Höhen machtlos. Foto: picture alliance / dpa | Guido Schulmann
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Wie kräftig ist Windkraft wirklich?

Windkraft zwischen Rekorden und Risiken: Während immer höhere Anlagen entstehen, häufen sich Brände, Unfälle und Proteste gegen den weiteren Ausbau.

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Eine brennende Windkraftanlage in Nordrhein-Westfalen: Feuerwehr in diesen Höhen machtlos. Foto: picture alliance / dpa | Guido Schulmann
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