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Analyse: Smartmeter und Speicher werden das Stromproblem nicht lösen

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Graue Wolken ziehen über eine Photvoltaikanlage in Dänemark: Grüner Strom ist überbewertet
Graue Wolken ziehen über eine Photvoltaikanlage in Dänemark: Grüner Strom ist überbewertet
Grüner Strom: Eine Photovoltaikanlage. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Elke Münzel.
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Smartmeter und Speicher werden das Stromproblem nicht lösen

Der grüne Stromtraum wird zur Kostenfalle: Negativpreise, Speicherboom und Smartmeter-Ausbau versprechen Entlastung, bringen aber neue Risiken und neue Rechnungen für Verbraucher und Steuerzahler.

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