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"Energiewende": Im Hitze-Juni schwitzt Deutschland – und importiert dennoch Strom

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Eine helle Sonne scheint über schemenhaft erkennbaren Strommasten
Eine helle Sonne scheint über schemenhaft erkennbaren Strommasten
Die glühende Junisonne scheint über Strommasten in Bayern. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber
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Im Hitze-Juni schwitzt Deutschland – und importiert dennoch Strom

Der Juni 2026 zeigt das ganze Dilemma der Energiewende: Hitzerekorde, Flaute und Stromimporte trotz starker Solarkraft. Wenn der Wind ausbleibt, helfen auch immer mehr Anlagen nicht weiter. Eine Analyse.

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Die glühende Junisonne scheint über Strommasten in Bayern. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber
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