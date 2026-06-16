Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Bürobedarf
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Zu viel Strom – oder zu wenig: Der sonnige Mai zeigt das Speicher-Dilemma der Energiewende

Zu viel Strom – oder zu wenig: Der sonnige Mai zeigt das Speicher-Dilemma der Energiewende

Zu viel Strom – oder zu wenig: Der sonnige Mai zeigt das Speicher-Dilemma der Energiewende

Eine grüne Wiese, auf die die Sonne scheint – Symbolbild für die PV-Energie bei der Energiewende
Eine grüne Wiese, auf die die Sonne scheint – Symbolbild für die PV-Energie bei der Energiewende
Der Maibeginn war sonnig und warm – wodurch zu viel Strom produziert wird. Foto: picture alliance / Jan Eifert | Jan Eifert
JF-Plus Icon Premium Zu viel Strom – oder zu wenig
 

Der sonnige Mai zeigt das Speicher-Dilemma der Energiewende

Mittags Strom im Überfluss, abends teure Importe: Die Energiewende produziert immer größere Gegensätze. Der Mai offenbart, was an unserer Energiewende falsch läuft. Eine Analyse von Rüdiger Stobbe.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Maibeginn war sonnig und warm – wodurch zu viel Strom produziert wird. Foto: picture alliance / Jan Eifert | Jan Eifert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles