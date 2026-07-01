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JF-Serie über deutsche Autobauer: BMW ist am Ende seiner Unverwundbarkeit

JF-Serie über deutsche Autobauer: BMW ist am Ende seiner Unverwundbarkeit

JF-Serie über deutsche Autobauer: BMW ist am Ende seiner Unverwundbarkeit

Das Bild zeigt ein neues Modell von BMW: Mit der "Neuen Klasse" will BMW seine Probleme überwinden.
Das Bild zeigt ein neues Modell von BMW: Mit der "Neuen Klasse" will BMW seine Probleme überwinden.
Mit der „Neuen Klasse“ will BMW seine Probleme überwinden. Foto: picture alliance / Anadolu | Mustafa Yalcin
JF-Plus Icon Premium JF-Serie über deutsche Autobauer
 

BMW ist am Ende seiner Unverwundbarkeit

Noch vor wenigen Wochen galt BMW als der Gegenentwurf zu Volkswagen und Mercedes-Benz. Während die Konkurrenz unter Absatzproblemen litt, schien der Münchner Premiumhersteller die Transformation der Automobilindustrie besser zu meistern. Doch das täuschte.

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Mit der „Neuen Klasse“ will BMW seine Probleme überwinden. Foto: picture alliance / Anadolu | Mustafa Yalcin
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