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Strombedarf: OECD-Behörde widerlegt Deutschlands Dogma des Atomausstiegs

Strombedarf: OECD-Behörde widerlegt Deutschlands Dogma des Atomausstiegs

Strombedarf: OECD-Behörde widerlegt Deutschlands Dogma des Atomausstiegs

Die Kühltürme des Atomkraftwerks in Gundremmingen, Bayern: Davor Figuren von Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Die OECD konterkariert das Ausstiegsdogma. Foto: IMAGO / Panama Pictures
Die Kühltürme des Atomkraftwerks in Gundremmingen, Bayern: Davor Figuren von Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Die OECD konterkariert das Ausstiegsdogma. Foto: IMAGO / Panama Pictures
Die Kühltürme des Atomkraftwerks in Gundremmingen: kurz vor der Sprengung. Foto: IMAGO / Panama Pictures
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OECD-Behörde widerlegt Deutschlands Dogma des Atomausstiegs

Die Nuclear Energy Agency (NEA) der OECD rechnet vor: Wer steigende Stromnachfrage ohne Atomkraft decken will, scheitert an Kosten und Versorgungssicherheit gleichermaßen.

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Die Kühltürme des Atomkraftwerks in Gundremmingen: kurz vor der Sprengung. Foto: IMAGO / Panama Pictures
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