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Wahrheit und Täuschung: Wenn Mario Voigt die Maschine für sich fühlen lässt

Wahrheit und Täuschung: Wenn Mario Voigt die Maschine für sich fühlen lässt

Wahrheit und Täuschung: Wenn Mario Voigt die Maschine für sich fühlen lässt

Mit verdruckstem Gesicht sitzt der thüringische Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) da – hat er sich doch dabei erwischen lassen, dass seine Texte von KI geschrieben wurden
Mit verdruckstem Gesicht sitzt der thüringische Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) da – hat er sich doch dabei erwischen lassen, dass seine Texte von KI geschrieben wurden
Der thüringische Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | David Hammersen
JF-Plus Icon Premium Wahrheit und Täuschung
 

Wenn Mario Voigt die Maschine für sich fühlen lässt

Mario Voigts KI-Affäre ist mehr als eine politische Peinlichkeit. Sie zeigt, wie künstlich erzeugte Phrasen moralisch verdummend wirken. Und das ist gefährlich.

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Der thüringische Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | David Hammersen
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