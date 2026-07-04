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Technologie: Je klüger die KI, desto wichtiger der Mensch

Technologie: Je klüger die KI, desto wichtiger der Mensch

Technologie: Je klüger die KI, desto wichtiger der Mensch

Ein humanoid aussehender Roboter schreibt an eine Schultafel, Symbolbild für KI
Ein humanoid aussehender Roboter schreibt an eine Schultafel, Symbolbild für KI
Ein Roboter schreibt an eine Tafel (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Alexander Limbach
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Je klüger die KI, desto wichtiger der Mensch

Die Maschine schreibt schnell, glatt und oft verblüffend gut – doch sie kann auch lügen, ohne es zu wissen. Es kommt also noch immer auf uns an.

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