Das Rennen ums autonome Fahren wird rasant

In den USA ist autonomes Fahren nichts Ungewöhnliches mehr, der Techkonzern Waymo macht es vor. Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka

Der Kampf um die Vorherrschaft im Zukunftsmarkt fürs autonome Fahrens ist in vollem Gange. Vor allem die Alphabet-Tochter Waymo sowie der chinesische Technologiekonzern Baidu geben derzeit das Tempo vor. Doch auch ein anderer Techgigant will nicht abseits stehen.