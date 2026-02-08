Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Waymo, Tesla und BMW: Das Rennen ums autonome Fahren wird rasant

Waymo, Tesla und BMW: Das Rennen ums autonome Fahren wird rasant

Waymo, Tesla und BMW: Das Rennen ums autonome Fahren wird rasant

In den USA ist das autonome Fahren nichts Ungewöhnliches mehr, der Techkonzern Waymo macht es vor.
In den USA ist das autonome Fahren nichts Ungewöhnliches mehr, der Techkonzern Waymo macht es vor.
In den USA ist autonomes Fahren nichts Ungewöhnliches mehr, der Techkonzern Waymo macht es vor. Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka
JF-Plus Icon Premium Waymo, Tesla und BMW
 

Das Rennen ums autonome Fahren wird rasant

Der Kampf um die Vorherrschaft im Zukunftsmarkt fürs autonome Fahrens ist in vollem Gange. Vor allem die Alphabet-Tochter Waymo sowie der chinesische Technologiekonzern Baidu geben derzeit das Tempo vor. Doch auch ein anderer Techgigant will nicht abseits stehen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

In den USA ist autonomes Fahren nichts Ungewöhnliches mehr, der Techkonzern Waymo macht es vor. Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles