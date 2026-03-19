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KI auf neuem Niveau: Geht NVIDIAs Erfolgsgeschichte weiter?

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NVIDIA-CEO Jensen Huang stellt den neuen KI-Supercomputer "Vera Rubin" vor.
NVIDIA-CEO Jensen Huang stellt den neuen KI-Supercomputer "Vera Rubin" vor.
NVIDIA-CEO Jensen Huang stellt den neuen KI-Supercomputer „Vera Rubin“ vor. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Godofredo A. Vásquez
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Geht NVIDIAs Erfolgsgeschichte weiter?

NVIDIA kennt keinen Stillstand. Der neue KI-Supercomputer des Unternehmens soll die Grundlage für die nächste Generation künstlicher Intelligenz bilden. Dabei waren die Anfänge recht bescheiden.

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NVIDIA-CEO Jensen Huang stellt den neuen KI-Supercomputer „Vera Rubin“ vor. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Godofredo A. Vásquez
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