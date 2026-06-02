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Das Macht-Netzwerk der SPD: Wenig Wähler, viele Ämter: So funktioniert die SPD-Republik

Das Macht-Netzwerk der SPD: Wenig Wähler, viele Ämter: So funktioniert die SPD-Republik

Das Macht-Netzwerk der SPD: Wenig Wähler, viele Ämter: So funktioniert die SPD-Republik

Andrea Nahles, Frank-Walter Steinmeier, Yasmin Fahimi und Thorsten Schäfer Gümbel (von oben links im Uhrzeigersinn) sind vier von zahlreichen SPD-Politikern, die Schlüsselpositionen in Deutschland besetzen.
Andrea Nahles, Frank-Walter Steinmeier, Yasmin Fahimi und Thorsten Schäfer Gümbel (von oben links im Uhrzeigersinn) sind vier von zahlreichen SPD-Politikern, die Schlüsselpositionen in Deutschland besetzen.
Ein riesiges Netzwerk: Andrea Nahles, Frank-Walter Steinmeier, Yasmin Fahimi und Thorsten Schäfer Gümbel (von oben links im Uhrzeigersinn) sind nur vier von zahlreichen SPD-Politikern, die Schlüsselpositionen in Deutschland besetzen. Grafik: JF
JF-Plus Icon Premium Das Macht-Netzwerk der SPD
 

Wenig Wähler, viele Ämter: So funktioniert die SPD-Republik

Die SPD ist zur Kleinpartei geschrumpft. Doch sie ist mächtiger als alle anderen. Auch jenseits der Bundesregierung sitzen an Schlüsselpositionen Genossen. Die JF präsentiert das sozialdemokratische Macht-Netzwerk.

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Ein riesiges Netzwerk: Andrea Nahles, Frank-Walter Steinmeier, Yasmin Fahimi und Thorsten Schäfer Gümbel (von oben links im Uhrzeigersinn) sind nur vier von zahlreichen SPD-Politikern, die Schlüsselpositionen in Deutschland besetzen. Grafik: JF
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