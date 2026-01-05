Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Linksterrorismus: Für diese Taten soll die „Vulkangruppe“ verantwortlich sein

Beschreibung Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, und Iris Spranger (SPD), Berliner Senatorin für Inneres und Sport, sprechen während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins in einer Notunterkunft mit der 97-jährigen Ingeborg aus Lichtenfelde. Zehntausende Menschen im Südwesten der Hauptstadt haben keinen Strom. Und das Ganze wird wohl noch tagelang andauern. Tatverdächtig ist die selbsternannte Vulkangruppe.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Berlins Innenministerin Iris Spranger (SPD) besuchen eine Seniorin in einer Notunterkunft: „Vulkangruppe“ bekennt sich zum Anschlag. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
Für diese Taten soll die „Vulkangruppe“ verantwortlich sein

Mehr als 30.000 Berliner Haushalte haben nach dem Brandanschlag vom Samstag immer noch keinen Strom. Die selbsternannte „Vulkangruppe“ bekennt sich zu der Tat – nicht zum ersten Mal.

