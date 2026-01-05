Für diese Taten soll die „Vulkangruppe“ verantwortlich sein

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Berlins Innenministerin Iris Spranger (SPD) besuchen eine Seniorin in einer Notunterkunft: „Vulkangruppe“ bekennt sich zum Anschlag. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Mehr als 30.000 Berliner Haushalte haben nach dem Brandanschlag vom Samstag immer noch keinen Strom. Die selbsternannte „Vulkangruppe“ bekennt sich zu der Tat – nicht zum ersten Mal.