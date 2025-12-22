Darum wurde Musk über Nacht um 140 Milliarden Dollar reicher

Anzeige

DELAWARE. Tesla-Gründer Elon Musk ist über Nacht um weitere 139 Milliarden Dollar reicher geworden. Ein US-Gericht hob ein früheres Urteil auf, das die Zuteilung von Tesla-Aktienoptionen in diesem Wert an Musk für ungültig erklärt hatte. Das berichtet das US-Wirtschaftsmagazin Forbes.

Damit hat der Tech-Pionier, der mit diversen Posts auf seiner Plattform X und Interviews in Deutschland die AfD unterstützt (die JF berichtete), innerhalb kürzester Zeit einen weiteren Rekord gebrochen. Erst vier Tage zuvor war bekannt geworden, daß Musk als erster Mensch der Welt ein Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht hatte. Nun ist er der einzige, dem Werte in Höhe von mehr als 700 Milliarden Dollar zugerechnet werden. Laut Forbes, das seit Jahren für Reichtums-Rankings bekannt ist, erreicht sein Besitz nun die Höhe von 749 Milliarden Dollar.

Seit Januar 2024 hatte das Medium den Wert dieser Tesla-Aktienoptionen bei der Berechnung von Musks Vermögen halbiert. Denn ein Gericht im US-Bundesstaat Delaware hatte entschieden, daß die 2018 erfolgte Zuteilung aufgrund seiner Kontrolle über den Tesla-Aufsichtsrat unwirksam sei.

Tesla ist Musks größter Vermögenswert

Nun aber urteilte der Oberste Gerichtshof von Delaware, die Aufhebung der Optionen sei „ein unzulässiges Rechtsmittel“ gewesen sei. Daraufhin hob Forbes diese Reduzierung auf und erhöhte die Schätzung von Musks Nettovermögen um 69,5 Milliarden Dollar.

Nebeneffekt: Durch das Urteil ist Tesla wieder Musks größter Baustein in seinem Vermögen. Das Magazin berichtet, daß er zusätzlich zu seinen Aktienoptionen zwölf Prozent der Stammaktien des Elektroautoherstellers besitze. Diese beliefen sich auf einen Wert von 199 Milliarden Dollar. Insgesamt bringt ihm Tesla also 338 Milliarden US-Dollar.

Musk, dem auch die einflußreiche Plattform X gehört, könnte bald einen weiteren Rekord knacken. Der E-Auto-Konzern gewährte Musk im November ein Paket von weiteren Aktien im Wert von bis zu einer Billion US-Dollar. Darauf darf er aber erst zugreifen, falls Tesla die im Rahmen des „Mars-Projekts“ angestrebten Ziele erreicht. Zu diesen gehört eine mehr als achtfache Steigerung der Marktkapitalisierung in den nächsten zehn Jahren.

Börsengang soll Musk zum Billionär machen

Musks zweitwertvollstes Vermögen ist seine Beteiligung am Raketenhersteller SpaceX. Davon gehören ihm 42 Prozent. Forbes schätzt den Wert auf 336 Milliarden Dollar – und damit zwei Milliarden weniger als seine Tesla-Anteile.

Dennoch könnte SpaceX Musk bereits im kommenden Jahr zum ersten Billionär machen, schreibt das Magazin. Ein möglicherweise 2026 bevorstehender Börsengang könnte das Weltraum-Unternehmen mit rund 1,5 Billionen Dollar bewerten.



Zweitreichster Mensch der Welt ist der Google-Mitbegründer Larry Page. Er besitzt ein geschätztes Vermögen von 253 Milliarden Dollar – also eine halbe Billion Dollar weniger als Musk. (fh)