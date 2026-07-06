Zwei Tote nach Schüssen in Offenburger Wohnsiedlung

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OFFENBURG. Im baden-württembergischen Offenburg hat es nach mehreren Schüssen in einem Wohnsiedlung zwei Tote gegeben. „Vor Ort wurden eine leblose männliche Person sowie eine schwerstverletzte weibliche Person aufgefunden und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet“, teilte die Polizei am Montag mit. „Die schwerstverletzte Frau wurde von den Rettungskräften zwar noch in eine Klinik eingeliefert, verstarb dort allerdings kurze Zeit später.“

Mehrere Notrufe meldeten bei der Polizei Offenburg gegen 8 Uhr die Schüsse. Seitdem sind die „Polizei und mehrere Rettungskräfte in der Händelstraße im Einsatz“. Der Mann wurde in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses tot aufgefunden.

Ermittlungen nach Schüssen laufen weiter

In der Nähe des Tatorts fanden die Einsatzkräfte eine Schusswaffe, bestätigte ein Pressesprecher der Polizei Offenburg der JUNGEN FREIHEIT. Angaben über die Verletzungen bei den beiden Todesopfern und Ermittlungsrichtungen seien bisher noch nicht gesichert. Laut Bild wiesen die beiden Toten Schussverletzungen auf. Die Ermittlungen zu den Schüssen laufen weiter an. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht laut der Polizei keine Gefahr für die Bevölkerung.

Offenburg ist eine Mittelstadt im Westen Bade-Württembergs. Sie hat über 60.000 Einwohner und liegt rund 20 Kilometer von Straßburg entfernt. (mas)