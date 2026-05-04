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Innere Sicherheit: EIL: Mindestens ein Toter – Auto rast in Menschenmenge in Leipzig

Innere Sicherheit: EIL: Mindestens ein Toter – Auto rast in Menschenmenge in Leipzig

Innere Sicherheit: EIL: Mindestens ein Toter – Auto rast in Menschenmenge in Leipzig

Einsatzkräfte und weitere Personen stehen um ein beschädigtes Auto. In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte.
Einsatzkräfte und weitere Personen stehen um ein beschädigtes Auto. In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte.
Einsatzkräfte vor dem Tatfahrzeug in Leipzig: Polizei meldet einen Toten. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
Innere Sicherheit
 

EIL: Mindestens ein Toter – Auto rast in Menschenmenge in Leipzig

In Leipzig rast ein Auto in eine Menschenmenge. Mindestens eine Person stirbt, der Tatort ist großflächig abgesperrt. Was bisher bekannt ist.
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LEIPZG. Am Montagnachmittag ist ein Autofahrer in der Leipziger Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mindestens einen Menschen getötet und etwa 20 weitere zum Teil schwer verletzt. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte zunächst von zwei Todesopfern gesprochen, ein Polizeisprecher korrigierte das später. Dem Bürgermeister zufolge besteht keine Gefahr mehr, weil „die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst“ habe. Ob es sich um einen Umfall oder um Vorsatz handelt, wo der mutmaßliche Täter herkommt und was ihn zu der Tat motivierte, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Sachsen schrieb auf X: „Ein Pkw erfasste in der Grimmaischen Straße mehrere Personen und flüchtete“, weitere Angaben machte die Behörde nicht.

Das Auto ist laut Polizeiangaben am Augustusplatz auf Höhe der Grimmaischen Straße in die Fußgängerzone und von dort aus bis zum Markt durchgefahren, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet. Die Lokalzeitung spricht von 40 Feuerwehrleuten, 40 Rettungskräfte und zwei Hubschrauber im Einsatz.

Die Geschäfte in der Fußgängerzone sind geschlossen. Der mutmaßliche Täter „soll bei seiner Festnahme psychisch auffällig gewesen sein“, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Einsatzkräfte vor dem Tatfahrzeug in Leipzig: Polizei meldet einen Toten. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
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