EIL: Mindestens ein Toter – Auto rast in Menschenmenge in Leipzig

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LEIPZG. Am Montagnachmittag ist ein Autofahrer in der Leipziger Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mindestens einen Menschen getötet und etwa 20 weitere zum Teil schwer verletzt. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte zunächst von zwei Todesopfern gesprochen, ein Polizeisprecher korrigierte das später. Dem Bürgermeister zufolge besteht keine Gefahr mehr, weil „die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst“ habe. Ob es sich um einen Umfall oder um Vorsatz handelt, wo der mutmaßliche Täter herkommt und was ihn zu der Tat motivierte, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Sachsen schrieb auf X: „Ein Pkw erfasste in der Grimmaischen Straße mehrere Personen und flüchtete“, weitere Angaben machte die Behörde nicht.

Das Auto ist laut Polizeiangaben am Augustusplatz auf Höhe der Grimmaischen Straße in die Fußgängerzone und von dort aus bis zum Markt durchgefahren, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet. Die Lokalzeitung spricht von 40 Feuerwehrleuten, 40 Rettungskräfte und zwei Hubschrauber im Einsatz.

Die Geschäfte in der Fußgängerzone sind geschlossen. Der mutmaßliche Täter „soll bei seiner Festnahme psychisch auffällig gewesen sein“, wie die Bild-Zeitung berichtet.