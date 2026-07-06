Polizeibekannter Türke erschießt in Offenburg Ukrainerin und sich selbst

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OFFENBURG. Nach den Schüssen am frühen Morgen im baden-württembergischen Offenburg hat die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem tot aufgefundenen Mann mutmaßlich um einen polizeibekannten Türken handele. Der 33jährige habe „die Waffe zunächst gegen die Frau und danach gegen sich selbst eingesetzt“, teilte die Polizei am Montag mit.

Der türkische Tatverdächtige hatte mit dem Opfer, einer 36jährigen Ukrainerin, eine Vorbeziehung, die vor Monaten beendet wurde. Nach ihrer Trennung „war auch die Polizei involviert, wobei es um Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung, übler Nachrede und Stalking ging – auch gegenseitig“.

Der 33jährige Türke parkte am Morgen seinen Toyota in einer nahegelegenen Straße und traf anschließend in der Händelstraße auf die Ukrainerin. Anfangs fanden die Einsatzkräfte eine Schusswaffe in der Nähe des Tatorts, bestätigte ein Pressesprecher der Polizei Offenburg der JUNGEN FREIHEIT. Zudem lag eine zweite Schusswaffe in dem Auto des Täters.

Frau aus Offenburg erliegt ihren Verletzungen

Mehrere Notrufe meldeten bei der Polizei Offenburg gegen 8 Uhr die Schüsse (JF berichtete). „Vor Ort wurden eine leblose männliche Person sowie eine schwerstverletzte weibliche Person aufgefunden und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet“, schrieb die Polizei.



Der 33jährige lag in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses. „Die schwerstverletzte Frau wurde von den Rettungskräften zwar noch in eine Klinik eingeliefert, verstarb dort allerdings kurze Zeit später.“ (mas)