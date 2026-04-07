Gezielte Schüsse ins Bein: Polizei Bremen fahndet nach zwei Türken

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BREMEN. Die Bremer Polizei hat zwei Türken zur Fahndung ausgeschrieben, weil sie an mehreren Angriffen mit Schusswaffen in dem Stadtstaat beteiligt gewesen sein sollen. Bei den beiden Gesuchten handelt es sich um den 35jährigen Osman Sönmez sowie den 39jährigen Ferhat Kokakelci. Die Polizei verdächtigt sie, an Schusswaffendelikten in den Stadtteilen Neustadt, Walle und Obervieland beteiligt gewesen zu sein.

Seit Anfang März beschäftigt die Gewaltserie die Bremer Ermittler. Die Behörden registrierten insgesamt fünf Schusswaffenangriffe im öffentlichen Raum. Dabei wurde ein 32jähriger getötet, vier weitere Personen zwischen 25 und 60 Jahren wurden verletzt. Die mutmaßlichen Täter sollen dabei jedes Mal auf offener Straße auf ihre Opfer zugegangen sein und ihnen gezielt in die Beine geschossen haben.

Bremens Innensenatorin zeigt sich zufrieden

Die Bremer Polizei gründete wegen der Vorfälle eine Sonderkommission namens „Fokus“. Die Gründe für die Gewalttaten sind bisher noch unbekannt. Wie die Nachrichtenplattform „Apollo News“ unter Berufung auf einen Sprecher der Polizei berichtet, werden weder ein persönlicher Streit noch ein Zusammenhang mit Clankriminalität ausgeschlossen.

Mit Blick auf die bisherigen Fahndungsergebnisse und die nun gestartete Öffentlichkeitsfahndung betonte Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD), sie habe von Anfang an deutlich gemacht, dass solche Taten „mit aller Konsequenz verfolgt“ werden. Sie bedankte sich bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei für die gute Zusammenarbeit und betonte: „Wir lassen Gewalt auf offener Straße nicht zu.“ (st)