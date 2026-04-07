Schüsse und Tote vor israelischem Konsulat in Istanbul

Anzeige

ISTANBUL. In der türkischen Metropole Istanbul ist es am Dienstag bei einem Angriff auf das israelische Konsulat zu mehreren Toten gekommen. Die Bild-Zeitung unter Berufung auf den türkischen TV-Sender „Haberturk“ von zwei toten Angreifern und einem verletzten Polizisten, eine weitere Person soll festgenommen worden sein. Die Nachrichtenagentur Reuters hingegen berichtet über drei Tote, „CNN Türk“ spricht von zwei verletzten Polizeibeamten.

Turkish 🇹🇷 media: Gunfire heard near a building housing the Israeli 🇮🇱 consulate in Istanbul, leaving two assailants dead, Turkish media reported https://t.co/yAGCs9Er6O https://t.co/RhrSiTJnlN pic.twitter.com/ePW0dP5lct — Saad Abedine (@SaadAbedine) April 7, 2026

Inzwischen ist das Gebäude weiträumig abgeriegelt. Videos in den sozialen Medien zeigen Polizisten mit gezückten Waffen, die in Deckung gehen. Die Angreifer sollen Gewehre bei sich tragen, auch eine blutüberströmte Person ist auf einem Video zu sehen. Der Schusswechsel soll mehrere Minuten lang gedauert haben.

Konsulat wird seit längerem akribisch bewacht

Der türkische Innenminister, Mustafa Çiftçi, bezeichnete die Angreifer auf X als Terroristen. Ihre Identitäten seien bereits ermittelt worden. Demnach soll einer der Täter, der mit einem Mietwagen aus Izmit angereist ist, Teil einer „Organisation, die Religion missbraucht“, sein. Einer der beiden Terroristen, die Brüder sind, sei zudem wegen eines Drogendeliktes vorbestraft sein, teilte Çiftçi mit.

Der türkische Justizminister Akin Gülrek sagte indes, die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul habe bereits Ermittlungen eingeleitet.

Das Verhältnis zwischen Israel und der Türkei ist vor allem seit dem 7. Oktober 2023 vorbelastet, seitdem gibt es in der direkten Umgebung des israelischen Konsulats eine starke Präsenz von bewaffneten Polizeibeamten. Wie die Welt unter Berufung auf einen Insider berichtet, befinden sich aktuell keine Diplomaten des jüdischen Staates in der Türkei. (st)