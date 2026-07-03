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Kölner Kneipenattacke: Zählt die Prügelattacke eines SPD-Politikers auf einen AfDler als linke Gewalt?

Kölner Kneipenattacke: Zählt die Prügelattacke eines SPD-Politikers auf einen AfDler als linke Gewalt?

Kölner Kneipenattacke: Zählt die Prügelattacke eines SPD-Politikers auf einen AfDler als linke Gewalt?

Der damalige SPD-Stadtrat Lukas Gottschalk (im rot-weißen Pullover) versetzt dem AfD-Stadtrat Norbert Raatz (schwarze Jacke) einen Tritt gegen den Oberkörper.
Der damalige SPD-Stadtrat Lukas Gottschalk (im rot-weißen Pullover) versetzt dem AfD-Stadtrat Norbert Raatz (schwarze Jacke) einen Tritt gegen den Oberkörper.
Der damalige SPD-Stadtrat Lukas Gottschalk (im rot-weißen Pullover) versetzt dem AfD-Stadtrat Norbert Raatz (schwarze Jacke) einen Tritt gegen den Oberkörper. Foto: Screenshot JF
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Zählt die Prügelattacke eines SPD-Politikers auf einen AfDler als linke Gewalt?

Im Dezember 2024 trat ein SPD-Politiker in einer Kölner Kneipe auf einen AfD-Mann ein. Kürzlich hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Aber geht die Tat auch als linke Gewalt in die Kriminalstatistik ein? Die JF hat nachgehakt.

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Der damalige SPD-Stadtrat Lukas Gottschalk (im rot-weißen Pullover) versetzt dem AfD-Stadtrat Norbert Raatz (schwarze Jacke) einen Tritt gegen den Oberkörper. Foto: Screenshot JF
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