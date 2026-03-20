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Inszenierte Debatte bei „Die 100“: Wer will die ARD noch zum Freund haben?

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Die Moderatoren der Sendung „Die 100“ Planken, Zamperoni und Krell. Foto: Screenshot
Die Moderatoren der Sendung „Die 100“ Planken, Zamperoni und Krell. Foto: Screenshot
Die Moderatoren der Sendung „Die 100“ Planken, Zamperoni und Krell. Foto: Screenshot
JF-Plus Icon Premium Inszenierte Debatte bei „Die 100“
 

Wer will die ARD noch zum Freund haben?

Auch in der neuen Ausgabe der ARD-Sendung „Die 100“ wird wieder wild manipuliert. Die Show gibt nur vor, dass Argumente ausgetauscht werden, um über kontroverse Themen zu debattieren. In Wirklichkeit geht es um öffentlich-rechtliche Meinungsmache. Eine Recherche von Katharina Schmieder.

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