„Streit auf gut“ soll die Spaltung überwinden

Im neuen Funk-Format „Streit auf gut“ soll die politische Spaltung überwunden werden. Foto: WynWyn YouTube / Screenshot

Mit „Streit auf gut“ will ein ÖRR-Format die politische Spaltung des Landes überwinden. Wenn gegensätzliche Meinungen aufeinandertreffen, soll das für gegenseitiges Verständnis sorgen. Schöne Idee. Doch wie läuft das in der Realität ab? Von Katharina Schmieder.