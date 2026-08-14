Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Neues Funk-Format: „Streit auf gut“ soll die Spaltung überwinden

Neues Funk-Format: „Streit auf gut“ soll die Spaltung überwinden

Neues Funk-Format: „Streit auf gut“ soll die Spaltung überwinden

Im neuen Funk-Format "Streit auf gut" soll die politische Spaltung überwunden werden.
Im neuen Funk-Format "Streit auf gut" soll die politische Spaltung überwunden werden.
Im neuen Funk-Format „Streit auf gut“ soll die politische Spaltung überwunden werden. Foto: WynWyn YouTube / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Neues Funk-Format
 

„Streit auf gut“ soll die Spaltung überwinden

Mit „Streit auf gut“ will ein ÖRR-Format die politische Spaltung des Landes überwinden. Wenn gegensätzliche Meinungen aufeinandertreffen, soll das für gegenseitiges Verständnis sorgen. Schöne Idee. Doch wie läuft das in der Realität ab? Von Katharina Schmieder.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Im neuen Funk-Format „Streit auf gut“ soll die politische Spaltung überwunden werden. Foto: WynWyn YouTube / Screenshot
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles