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JF-Interview: Medienopfer Arne Schönbohm: „Das geht nicht spurlos an einem vorbei“

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Arne Schönbohm, Jan Böhmermann
Arne Schönbohm, Jan Böhmermann
Schönbohm, Böhmermann: „Mein Ruf beschädigt, meine Karriere zerstört“, Foto: Picture Alliance/AP & Imago/Panama Pictures
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Medienopfer Arne Schönbohm: „Das geht nicht spurlos an einem vorbei“

Er war einer der höchsten Beamten der Bundesrepublik – bis Jan Böhmermann und das ZDF unbelegte Vorwürfe gegen ihn erhoben. Nun berichtet Arne Schönbohm im JF-Interview, wie sein Leben zerstört wurde. Ein bis heute unaufgearbeiteter Politik- und Medienskandal.

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Schönbohm, Böhmermann: „Mein Ruf beschädigt, meine Karriere zerstört“, Foto: Picture Alliance/AP & Imago/Panama Pictures
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