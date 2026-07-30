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Exklusive JF-Auswertung: Wie ARD und ZDF die AfD aus ihren Talkshows heraushalten

Exklusive JF-Auswertung: Wie ARD und ZDF die AfD aus ihren Talkshows heraushalten

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Heidi Reichinnek, Tino Chrupalla, Norbert Röttgen und Lars Klingbeil (v.l.n.r.): Berlins Spitzenpolitiker kämpfen um die Talkshow-Plätze. Foto: JF
Heidi Reichinnek, Tino Chrupalla, Norbert Röttgen und Lars Klingbeil (v.l.n.r.): Berlins Spitzenpolitiker kämpfen um die Talkshow-Plätze. Foto: JF
Heidi Reichinnek, Tino Chrupalla, Norbert Röttgen und Lars Klingbeil (v.l.n.r.): Berlins Spitzenpolitiker kämpfen um die Talkshow-Plätze. Foto: JF
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Wie ARD und ZDF die AfD aus ihren Talkshows heraushalten

Die AfD liegt in Umfragen vorn – in den großen Polit-Talkshows von ARD und ZDF taucht sie dennoch kaum auf. Eine JF-Auswertung zeigt, welche Parteien stattdessen das deutsche Politfernsehen dominieren.

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Heidi Reichinnek, Tino Chrupalla, Norbert Röttgen und Lars Klingbeil (v.l.n.r.): Berlins Spitzenpolitiker kämpfen um die Talkshow-Plätze. Foto: JF
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