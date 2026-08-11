Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Trans-Kult ade?: WDR berichtet ausführlich über Detransitionsschicksal

Trans-Kult ade?: WDR berichtet ausführlich über Detransitionsschicksal

Trans-Kult ade?: WDR berichtet ausführlich über Detransitionsschicksal

Die Trans-Lobby bestärkt Kinder und Jugendliche zum Geschlechtswandel auch durch Demonstrationen (Archivbild).
Die Trans-Lobby bestärkt Kinder und Jugendliche zum Geschlechtswandel auch durch Demonstrationen (Archivbild).
Die Trans-Lobby bestärkt Kinder und Jugendliche zum Geschlechtswandel auch durch Demonstrationen (Archivbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki
JF-Plus Icon Premium Trans-Kult ade?
 

WDR berichtet ausführlich über Detransitionsschicksal

Jahrelang macht der ÖRR schon massive Trans-Propaganda. Doch nun unterstützt der WDR eine Frau, die ihre Geschlechts-OP bereut. Sie darf ihre Geschichte erzählen, und verbindet das mit einer deutlichen Botschaft.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Trans-Lobby bestärkt Kinder und Jugendliche zum Geschlechtswandel auch durch Demonstrationen (Archivbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles