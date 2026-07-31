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CSD-Anschlag: Linke verschleiern islamistischen Extremismus

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Die Betroffenheit nach dem CSD-Anschlag in Berlin ist groß, aber Linke wollen nicht über die Hintergründe reden.
Die Betroffenheit nach dem CSD-Anschlag in Berlin ist groß, aber Linke wollen nicht über die Hintergründe reden.
Die Betroffenheit nach dem CSD-Anschlag in Berlin ist groß, aber Linke wollen nicht über die Hintergründe reden. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH | Nordphoto / Engler
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Linke verschleiern islamistischen Extremismus

Auch wenn die Fakten zum CSD-Attentäter auf dem Tisch liegen, verdrehen und verdrängen Linke lieber die Fakten. Statt über Islamismus wollen sie lieber über „Männer“ reden. Der ÖRR hilft ihnen dabei gern.

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Die Betroffenheit nach dem CSD-Anschlag in Berlin ist groß, aber Linke wollen nicht über die Hintergründe reden. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH | Nordphoto / Engler
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