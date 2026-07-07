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Gewalt gegen Journalisten: Wer ist dieser oder diese Noa Sander?

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Noa Sander, Sprecher von „Widersetzen“ kennt keine Empathie, nur kompromisslose Ideologie.
Noa Sander, Sprecher von „Widersetzen“ kennt keine Empathie, nur kompromisslose Ideologie.
Noa Sander, Sprecher von „Widersetzen“ kennt keine Empathie, nur kompromisslose Ideologie. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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Wer ist dieser oder diese Noa Sander?

Ein Typ in Frauenkleidern, mit schneidiger Stimme, gewaltaffin, gehätschelt von Medien und Bundestagsvize Ramelow: „Widersetzen“-Sprecher Noa Sander kommt aus der Interventionistischen Linken, die der Verfassungsschutz als gewaltbereit einstuft. Ein Psychogramm.

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Noa Sander, Sprecher von „Widersetzen“ kennt keine Empathie, nur kompromisslose Ideologie. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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