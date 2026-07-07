Zwei weitere Syrer im Nürnberger Grooming-Skandal festgenommen

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NÜRNBERG. Der Ermittlungsrichter der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat gegen zwei Männer Untersuchungshaft erwirkt, die am Nürnberger Grooming-Skandal beteiligt gewesen sein sollen. Ein 21jähriger Syrer soll am Freitag „zwei Mädchen im Alter von 15 und 18 Jahren in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt vergewaltigt haben“, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mit. Der andere Verdächtige, ein 40jähriger Syrer, habe den „beiden Mädchen am Abend zuvor mehrere Betäubungsmittel“ verabreicht.

Die beiden syrischen Staatsangehörigen wurden im Zuge von Hausdurchsuchungen am Samstag von Beamten der Ermittlungskommission „EKO Kajal“ festgenommen. Zudem stellte die Polizei Beweismittel sicher, „welche in Zusammenhang mit den Vergewaltigungen und der Abgabe von Betäubungsmitteln zu bringen sind“. Insgesamt hat die Polizei damit zehn Tatverdächtige festgenommen, die am Nürnberger Grooming-Skandal beteiligt sein sollen.

Das 18jährige Mädchen musste wegen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. „Beide Mädchen werden zudem psychologisch betreut.“

Ermittlung gegen Grooming-Migranten seit Mai

Die Polizei Nürnberg hatte Mitte Mai Ermittlungen gegen eine Gruppe von kriminellen Migranten aufgenommen, die mehrere Mädchen systematisch sexuell ausgebeutet haben sollen (JF berichtete). Die Ermittlungskommission „EKO Kajal“ richtete die Polizei eigens wegen der Gruppe ein.

„Es besteht der Verdacht, dass sich in diesem Zusammenhang auch sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen zugetragen haben“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Andreas Gramlich, den Nürnberger Nachrichten. Das jüngste Opfer der Migrantenbande, bestehend aus Männern aus Syrien, Nordafrika und Pakistan, soll 13 Jahre alt sein.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Tatverdächtigen immer wieder Mädchen am Nelson-Mandela-Platz in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs mit Geschenken wie Kleidung und Kosmetik umworben und später von harten Drogen wie Crystal Meth abhängig gemacht haben. Als die Mädchen süchtig nach der Droge gewesen seien, hätten sie diese nur noch gegen Geschlechtsverkehr erhalten.

Immer wieder Festnahmen im Grooming-Skandal

Erst Ende Juni verhaftete die Polizei zwei Syrer im Alter von 26 und 24 Jahren (JF berichtete). Gegen den 26jährigen bestand nach Polizeiangaben bereits ein Haftbefehl. Er steht im Verdacht, Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler verschiedene Drogen, darunter Crystal Meth und Kokain. Außerdem stellten sie gut 2.000 Euro Bargeld sicher. Bei dem 24jährigen verdichteten sich während der Durchsuchung laut Polizei Hinweise auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern.



Zudem nahm die Polizei mit Hilfe von Einsatzkräften des Unterstützungskommandos (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei einen 26jährigen und einen 18jährigen Pakistaner fest. „Dem 18jährigen wird die Vergewaltigung Jugendlicher sowie die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige vorgeworfen. Der 26jährige wird ebenfalls verdächtigt, Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben zu haben“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. (mas)