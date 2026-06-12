Wenn unsere Politiker bei der Fußball-WM spielen würden…

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Manchmal, wenn die Nachrichtenlage mau ist oder die JF-Redakteure trotz Bundestagsdebatten, Streit um Deutschlandfahnen, Interviews und Hintergrundgeschichten immer noch nicht genug zu tun, haben, kommen sie auf schräge Gedanken.

Neulich war die Fußball-WM Thema, dann sprach die Redaktion auf einmal über die legendären Panini-Sammelkarten. „Was wäre eigentlich, wenn unsere Politiker Nationalspieler wären?“ fragte plötzlich unser Social-Media-Chef Vadim Derksen. Schon war die Idee geboren, eine Art Politiker-Quartett zu machen. Frank Hauke recherchierte dann die harten Fakten und füllte mit einer Brise Humor den Rest der Einträge aus.

Heute präsentieren wir 13 Kicker – zwei gehören nicht dem Bundestag an. Eine sitzt 90 Minuten auf der Reservebank. Finden Sie heraus, wer es ist. Und haben Sie ein bisschen Spaß. Gestern hat die WM begonnen, und am Sonntag tritt die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal an – gegen Curacao.

Unsere Politiker-Nationalelf: