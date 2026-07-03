Afrikanische Fans prügeln schwedischen Familienvater ins Koma

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KOPENHAGEN. Der Angriff auf einen 32jährigen schwedischen Familienvater in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat in sozialen Netzwerken für Entsetzen gesorgt. Das Opfer, Christian Zedig, liegt derzeit im Koma, wie die Zeitung Ekstra Bladet berichtet. Die dänische Polizei veröffentlichte zunächst das Foto eines offenbar migrantischen Tatverdächtigen. Mittlerweile soll sich der Verdächtige der Polizei gestellt haben.

BREAKING: The man suspected of stomping the Swedish football fan and off-duty police officer Christian Zedig to death at a World Cup fan zone in Copenhagen during the Norway – Ivory Coast game has turned himself in to the Danish police. 🇸🇪🇩🇰🇳🇴🇨🇮 pic.twitter.com/0dT5PBfS9n — Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2026

Zedig hatte am Dienstag mit Freunden das Public Viewing des Fußballspiels Norwegens gegen die Elfenbeinküste im Kopenhagener Hafenviertel Brygge besucht. Laut Augenzeugen soll es während des Spiels zu einem Streit zwischen einer etwa siebenköpfigen afrikanischen Männergruppe – die offensichtlich gekommen seien, „um Ärger zu machen“ – und schwedischen und norwegischen Fans gekommen sein. Wenn die jeweilige Mannschaft Tore schoss, hätten sich beide Gruppen provozierend zugewunken.

Die afrikanischen Täter traten noch auf ihn ein

Die afrikanische Gruppe habe schließlich begonnen, mit Bier zu werfen. Beim darauffolgenden Streit sei sie zu den schwedischen und norwegischen Fans gelaufen und habe diese körperlich attackiert. Dem Opfer, Christian Zedig, sei von einem der Angreifer gegen den Kopf geschlagen worden. Nachdem er zu Boden gefallen war, traten die afrikanischen Fußballfans auf ihn ein.

Zedig musste anschließend erstversorgt werden. Im Internet kursieren seitdem Fotos des Familienvaters, die ihn mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern zeigen.

🚨NEWS: Horrific news out of Sweden 32 year old Christian Zedig (pictured here with his family) has been murdered He was in a fan zone watching Sweden v Ivory Coast when African IC fans stormed the Swedish fan zone and beat Christian to death There has been a media blackout… pic.twitter.com/BMNeKGswIy — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 3, 2026

Das Public-Viewing-Event wurde wenige Minuten später abgebrochen. Anwohner berichteten im Nachhinein, sie würden sich in der Gegend nun unwohl fühlen. In der Vergangenheit seien dort auch illegale Straßenrennen organisiert worden. (lb)