Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Beim Public Viewing: Afrikanische Fans prügeln schwedischen Familienvater ins Koma

Beim Public Viewing: Afrikanische Fans prügeln schwedischen Familienvater ins Koma

Beim Public Viewing: Afrikanische Fans prügeln schwedischen Familienvater ins Koma

Links sieht man den von afrikanischen Fußballfans ins Koma geprügelten Familienvater Christian Zedig, daneben dänische Polizisten in Kopenhagen
Links sieht man den von afrikanischen Fußballfans ins Koma geprügelten Familienvater Christian Zedig, daneben dänische Polizisten in Kopenhagen
Das Opfer Christian Zedig, Dänische Polizisten in Kopenhagen (Archivbild) Foto: picture alliance / Ritzau Scanpix | Sebastian Elias Uth / Screenshot X / Montage: JF
Beim Public Viewing
 

Afrikanische Fans prügeln schwedischen Familienvater ins Koma

Ein Fußballabend endet im Krankenhaus: Bei einem Public Viewing in Kopenhagen wird der schwedische Familienvater Christian Zedig von afrikanischen Fans brutal zusammengeschlagen. Der Hauptverdächtige stellt sich anschließend selbst.
Anzeige

KOPENHAGEN. Der Angriff auf einen 32jährigen schwedischen Familienvater in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat in sozialen Netzwerken für Entsetzen gesorgt. Das Opfer, Christian Zedig, liegt derzeit im Koma, wie die Zeitung Ekstra Bladet berichtet. Die dänische Polizei veröffentlichte zunächst das Foto eines offenbar migrantischen Tatverdächtigen. Mittlerweile soll sich der Verdächtige der Polizei gestellt haben.

Zedig hatte am Dienstag mit Freunden das Public Viewing des Fußballspiels Norwegens gegen die Elfenbeinküste im Kopenhagener Hafenviertel Brygge besucht. Laut Augenzeugen soll es während des Spiels zu einem Streit zwischen einer etwa siebenköpfigen afrikanischen Männergruppe – die offensichtlich gekommen seien, „um Ärger zu machen“ – und schwedischen und norwegischen Fans gekommen sein. Wenn die jeweilige Mannschaft Tore schoss, hätten sich beide Gruppen provozierend zugewunken.

Die afrikanischen Täter traten noch auf ihn ein

Die afrikanische Gruppe habe schließlich begonnen, mit Bier zu werfen. Beim darauffolgenden Streit sei sie zu den schwedischen und norwegischen Fans gelaufen und habe diese körperlich attackiert. Dem Opfer, Christian Zedig, sei von einem der Angreifer gegen den Kopf geschlagen worden. Nachdem er zu Boden gefallen war, traten die afrikanischen Fußballfans auf ihn ein.

Zedig musste anschließend erstversorgt werden. Im Internet kursieren seitdem Fotos des Familienvaters, die ihn mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern zeigen.

Das Public-Viewing-Event wurde wenige Minuten später abgebrochen. Anwohner berichteten im Nachhinein, sie würden sich in der Gegend nun unwohl fühlen. In der Vergangenheit seien dort auch illegale Straßenrennen organisiert worden. (lb)

Das Opfer Christian Zedig, Dänische Polizisten in Kopenhagen (Archivbild) Foto: picture alliance / Ritzau Scanpix | Sebastian Elias Uth / Screenshot X / Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles