„Airbert One“: FPÖ hebt mit Lied über Remigration ab

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WIEN. Die FPÖ hat mit „Airbert One – Der Remigrationssong“ ein neues Musikvideo auf YouTube veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: „Die Airbert One hebt ab, die Problemfälle sind dabei.“ Die Partei von Herbert Kickl übt damit Kritik an der österreichischen Asylpolitik.

Die Freiheitlichen erklären, das „Zögern und Zaudern der ÖVP in der Frage der Remigration“ sei „nicht länger hinnehmbar“. Mit der ÖVP in der Verantwortung für die Sicherheit werde es keine wirksame Lösung geben. Nur die FPÖ garantiere eine konsequente Asylpolitik in Österreich, „einschließlich Remigration“.

Der Begriff Remigration ist auch in Österreich seit Monaten politisch umkämpft. Vertreter von SPÖ und Grünen werfen den Freiheitlichen vor, damit einen rechtsextremen Begriff zu normalisieren. Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ sagte in einer Nationalratsdebatte zum Rechtsextremismusbericht 2024, eine Normalisierung des Begriffs wäre eine „Diskursverschiebung“, der man sich „entschlossen entgegenstellen“ müsse.

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FPÖ-Song: Remigration, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss

Auch die Präsidiale des Nationalrats befasste sich zuletzt mit dem Begriff. Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ will dafür weiter Ordnungsrufe erteilen. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz von der FPÖ hält den Begriff dagegen nicht per se für verboten. Entscheidend sei der jeweilige Kontext.

Die FPÖ stellt sich mit dem Lied gegen den Versuch, den Begriff aus der politischen Debatte zu drängen. Die Partei erklärte, Remigration solle in der politischen Auseinandersetzung nicht „madig gemacht“ werden.

Im Refrain des blauen Partyschlagers heißt es:

Der Flieger hebt ab, leicht und frei, Remigration, la-la-la-la! Österreich ist frei, alles gut, so ein Tag, der einfach Wunder tut! Und die Sonne scheint (la-la-la-la) und der Himmel lacht (la-la-la-la) Airbert One, Airbert One hebt heute ab. Remigration, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, Österreich ist frei! Airbert One, Airbert One, hip-hip-hurra!“ (rr)