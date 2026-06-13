Vielfalt fordert Opfer – nicht nur in Belfast

Der Mordversuch an Belfast, die anschließenden Unruhen und das Bild des im Sterben festgenommenen Henry Nowak: Panorama des Grauens. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: Screenshot /// picture alliance / Anadolu | Stringer

Ob der Mord an Henry Nowak oder die Messerattacke eines Asylbewerbers in Belfast: Diese Fälle zeigen eindrücklich auf, was die westlichen Staaten auf dem Altar der Vielfalt opfern. Ein Kommentar von Kuba Kruszakin.