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Gewalt in Großbritannien: Vielfalt fordert Opfer – nicht nur in Belfast

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Der Mordversuch an Belfast, die anschließenden Unruhen und das Bild des im Sterben festgenommenen Henry Nowak: Panorama des Grauens. (Themenbild)
Der Mordversuch an Belfast, die anschließenden Unruhen und das Bild des im Sterben festgenommenen Henry Nowak: Panorama des Grauens. (Themenbild)
Der Mordversuch an Belfast, die anschließenden Unruhen und das Bild des im Sterben festgenommenen Henry Nowak: Panorama des Grauens. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: Screenshot /// picture alliance / Anadolu | Stringer
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Vielfalt fordert Opfer – nicht nur in Belfast

Ob der Mord an Henry Nowak oder die Messerattacke eines Asylbewerbers in Belfast: Diese Fälle zeigen eindrücklich auf, was die westlichen Staaten auf dem Altar der Vielfalt opfern. Ein Kommentar von Kuba Kruszakin.

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Der Mordversuch an Belfast, die anschließenden Unruhen und das Bild des im Sterben festgenommenen Henry Nowak: Panorama des Grauens. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: Screenshot /// picture alliance / Anadolu | Stringer
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