Marokkaner randalieren nach WM-Aus in Düsseldorf

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DÜSSELDORF. Nach dem verlorenen WM-Viertelfinale Marokkos gegen Frankreich ist es in Düsseldorf zu schweren Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei kippte gegen 0.45 Uhr die Stimmung unter rund 1.500 Anhängern der marokkanischen Mannschaft. Vermummte warfen demnach plötzlich Böller, Glasflaschen und selbstgebaute Brandsätze auf die Straße, in die Menschenmenge und gezielt gegen Polizeibeamte.

Außerdem wurden Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen und Mülltonnen umgeworfen. Die Polizei räumte im weiteren Verlauf die Ellerstraße, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

German police chase rioting Moroccan fans in Düsseldorf after Morocco lost to France in the World Cup 🇩🇪🇲🇦🇫🇷 pic.twitter.com/HqIFW3ofIn — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

15jähriger Marokkaner in Haft

Drei Polizeibeamte wurden verletzt. Ein 27 Jahre alter Polizist musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Zwei weitere Beamte erlitten leichte Verletzungen. Die Einsatzkräfte nahmen zwei Tatverdächtige in Gewahrsam. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 15 Jahre alten Marokkaner aus Viersen und einen 20 Jahre alten Deutschen aus Wesseling.

Der Jugendliche soll einen Einkaufswagen gegen Polizeibeamte geworfen haben. Dem 20jährigen wird vorgeworfen, eine Flasche in Richtung der Einsatzkräfte geworfen zu haben. Die Beamten stellten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs, Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Umfangreiches Videomaterial des Einsatzes wird nun ausgewertet. (rr)