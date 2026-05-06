War der Jungen-Mörder von Memmingen Islamist?

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MEMMINGEN. Der 37jährige staatenlose Palästinenser, der im bayerischen Memmingen einen 14jährigen Jungen ermordet haben soll (JF berichtete), könnte vor der Tat auf TikTok islamistische Inhalte gepostet haben. In mehreren Videos, die derzeit in den sozialen Netzwerken kursieren, posiert ein Mann, bei dem es sich um den Tatverdächtigen handeln soll, mit ausgestrecktem Zeigefinger, dem sogenannten Tauhid-Gruß. Im Hintergrund mehrerer Videos sind zudem islamische Gesänge, sogenannte Naschids, zu hören. In der Beschreibung des Profils ist eine Palästina-Flagge abgebildet.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen wollte sich gegenüber der JUNGEN FREIHEIT nicht zu den laufenden Ermittlungen äußern. Ob der TikTok-Kanal tatsächlich dem Tatverdächtigen zuzuschreiben ist, konnte sie weder bestätigen noch dementieren.

Die meisten veröffentlichten Videos zeigen den mutmaßlichen Tatverdächtigen beim Trainieren an einer Outdoor-Sportanlage in der Memminger Saarlandstraße. Immer wieder übt er dabei auch Kampfsporttechniken wie Tritte. Eines der Videos hat – obwohl es ihn lediglich bei Klimmzügen zeigt – einen „Free Palestine“-Schriftzug als Thumbnail.

Tatverdächtiger war vorbestraft

Der Tatverdächtige soll am Sonntag den 14jährigen Deutschen Jermaine B. getötet haben. Polizeibeamte fanden den leblosen Körper in der Nacht zum Montag in einem leerstehenden, verfallenden Haus. Bei der Fahndung nach dem Täter stießen sie am Montagabend auf den abgelehnten Asylbewerber. Als sie den Mann festnehmen wollten, ging er mit einem Messer auf die Beamten los. Daraufhin eröffnete ein Polizist das Feuer und töteten den 37jährigen.

Der Tatverdächtige ist laut Staatsanwaltschaft in Abu Qash geboren, einem Ort im israelisch besetzten Westjordanland. Die Behörden waren aber nicht imstande, die Nationalität des Asylbewerbers zu klären. Der Migrant hatte keinen Pass. Deswegen erteilten sie ihm eine Duldung und schoben ihn nicht ab. Dabei war der 37jährige bereits vorher polizeibekannt und zweimal rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt worden: vor kurzem wegen unerlaubten Aufenthalts und zuvor wegen Sachbeschädigung. (lb/fh)