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Von Israelsolidarität zu Pro-Palästina: Die radikale Linke zelebriert heute lieber Antiimperialismus

Von Israelsolidarität zu Pro-Palästina: Die radikale Linke zelebriert heute lieber Antiimperialismus

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Auf linken Demos geht es derzeit nicht ohne Palästina-Flagge.
Auf linken Demos geht es derzeit nicht ohne Palästina-Flagge.
Auf linken Demos geht es derzeit nicht ohne Palästina-Flagge. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Die radikale Linke zelebriert heute lieber Antiimperialismus

Wer sich heute fragt, warum auf linken Demos begeistert Palästinaflaggen geschwungen werden, muss verstehen, warum die Israelsolidarität in dem Milieu beerdigt wurde. Das hat auch mit szeneinternen Kämpfen und Jugendkultur zu tun. Eine Analyse von Christian Engelmann.

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Auf linken Demos geht es derzeit nicht ohne Palästina-Flagge. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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