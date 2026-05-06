Die radikale Linke zelebriert heute lieber Antiimperialismus

Auf linken Demos geht es derzeit nicht ohne Palästina-Flagge. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Wer sich heute fragt, warum auf linken Demos begeistert Palästinaflaggen geschwungen werden, muss verstehen, warum die Israelsolidarität in dem Milieu beerdigt wurde. Das hat auch mit szeneinternen Kämpfen und Jugendkultur zu tun. Eine Analyse von Christian Engelmann.