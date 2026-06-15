Vier Mädchen in Halle missbraucht – drei Migranten festgenommen

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HALLE. Vier Mädchen sollen am Wochenende in Halle Opfer einer Vergewaltigung geworden geworden sein. Die Polizei ermittelt mit gegen vier junge Migranten im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen, der vierte ist noch nicht strafmündig.

Nach Angaben des MDR soll es am Samstagabend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Süden der Stadt zu der Tat gekommen sein.

Machten Migranten Opfer mit Drogen gefügig?

Die Tatverdächtigen kamen demnach aus Mali und Portugal nach Deutschland. Zwei der betroffenen Mädchen liegen im Krankenhaus. Weitere Details, etwa zum Alter der Mädchen, nannte die Polizei mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen und zum Schutz der Opfer nicht. Untersucht wird demnach auch, ob Alkohol oder K.-o.-Tropfen im Spiel waren.

Der vierte Verdächtige mit Migrationshintergrund ist erst 13 Jahre alt und damit in Deutschland noch nicht strafmündig. Die Ermittlungen dauern an. Geprüft werde laut Bericht nun auch die Frage, ob weitere Personen beteiligt waren. (rr)