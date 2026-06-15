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Opfer im Krankenhaus: Vier Mädchen in Halle missbraucht – drei Migranten festgenommen

Opfer im Krankenhaus: Vier Mädchen in Halle missbraucht – drei Migranten festgenommen

Opfer im Krankenhaus: Vier Mädchen in Halle missbraucht – drei Migranten festgenommen

Das Bild zeigt Hände in Handschellen und es dient als Symbolbild für Ausländerkriminalität in Deutschland.
Das Bild zeigt Hände in Handschellen und es dient als Symbolbild für Ausländerkriminalität in Deutschland.
Polizeibeamte legen einem Tatverdächtigen Handschellen an: Mindestens vier junge Migranten sollen in Halle minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben. Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene (Symbolbild)
Opfer im Krankenhaus
 

Vier Mädchen in Halle missbraucht – drei Migranten festgenommen

In Halle sollen vier Mädchen Opfer schwerer sexualisierter Gewalt geworden sein. Tatverdächtig sind vier Jugendliche, von denen alle Migrationshintergrund haben. Einer von ihnen ist erst 13 Jahre alt.
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HALLE. Vier Mädchen sollen am Wochenende in Halle Opfer einer Vergewaltigung geworden geworden sein. Die Polizei ermittelt mit gegen vier junge Migranten im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen, der vierte ist noch nicht strafmündig.

Nach Angaben des MDR soll es am Samstagabend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Süden der Stadt zu der Tat gekommen sein.

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Machten Migranten Opfer mit Drogen gefügig?

Die Tatverdächtigen kamen demnach aus Mali und Portugal nach Deutschland. Zwei der betroffenen Mädchen liegen im Krankenhaus. Weitere Details, etwa zum Alter der Mädchen, nannte die Polizei mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen und zum Schutz der Opfer nicht. Untersucht wird demnach auch, ob Alkohol oder K.-o.-Tropfen im Spiel waren.

Der vierte Verdächtige mit Migrationshintergrund ist erst 13 Jahre alt und damit in Deutschland noch nicht strafmündig. Die Ermittlungen dauern an. Geprüft werde laut Bericht nun auch die Frage, ob weitere Personen beteiligt waren. (rr)

Polizeibeamte legen einem Tatverdächtigen Handschellen an: Mindestens vier junge Migranten sollen in Halle minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben. Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene (Symbolbild)
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