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Grausame Bluttat in Nordirland: „Er will ihm den Kopf abschneiden“: Video zeigt furchtbare Attacke

Grausame Bluttat in Nordirland: „Er will ihm den Kopf abschneiden“: Video zeigt furchtbare Attacke

Grausame Bluttat in Nordirland: „Er will ihm den Kopf abschneiden“: Video zeigt furchtbare Attacke

Furchtbare Attacke in Nordirland: Der Täter bei seinem Verbrechen. Screenshot: JF
Furchtbare Attacke in Nordirland: Der Täter bei seinem Verbrechen. Screenshot: JF
Furchtbare Attacke in Nordirland: Der Täter bei seinem Verbrechen. Screenshot: JF
Grausame Bluttat in Nordirland
 

„Er will ihm den Kopf abschneiden“: Video zeigt furchtbare Attacke

Ein schreckliches Video aus Belfast sorgt in Großbritannien für Entsetzen. Ein Mann wird auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt, der schwarze Täter schreit in einer unbekannten Sprache und versucht offenbar, sein Opfer zu köpfen.
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BELFAST. Ein Täter hat am Montagabend in Nord-Belfast einen Mann auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt. Nach Angaben des Police Service of Northern Ireland ereignete sich die Tat kurz nach 22.30 Uhr Ortszeit. Der Verdächtige wurde festgenommen, das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

In sozialen Netzwerken verbreitete sich kurz darauf ein verstörendes Video des Angriffs. Darauf ist zu sehen, wie der mutmaßlich afrikanische Migrant auf dem blutenden Opfer kniet und mit einem Messer mehrfach auf dessen Kopf- und Halsbereich einsticht. Umstehende schreien, er versuche, dem Mann „den Kopf abzuschneiden“.

Video zeigt unfassbare Szenen

Der Angreifer ruft während der Tat unverständliche Worte in einer unbekannten Sprache. Mehrere Zeugen greifen schließlich ein und versuchen, ihn von dem Opfer zu lösen. Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie ein metallischer Gegenstand zu Boden fällt. Ein Mann schlägt den Angreifer mit einem Sportgerät, ein weiterer tritt ihn gegen den Kopf, bevor Polizisten eintreffen und die Lage unter Kontrolle bringen.

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Die Polizei bestätigte bislang nur die Festnahme eines Mannes und die Einlieferung des schwer verletzten Opfers in ein Krankenhaus. Angaben zu Identität, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsstatus oder Motiv des Verdächtigen machte sie zunächst nicht. Auch zu möglichen Anklagepunkten äußerten sich die Behörden laut Berichten noch nicht.

Der Vorsitzende der laut Umfragen größten Partei, Nigel Farage von Reform UK, forderte Aufklärung über den Täter. „Die Behörden müssen die Identität und den Status des Angreifers sofort offenlegen“, schrieb Farage auf X. (rr)

Furchtbare Attacke in Nordirland: Der Täter bei seinem Verbrechen. Screenshot: JF
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