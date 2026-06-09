„Er will ihm den Kopf abschneiden“: Video zeigt furchtbare Attacke

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BELFAST. Ein Täter hat am Montagabend in Nord-Belfast einen Mann auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt. Nach Angaben des Police Service of Northern Ireland ereignete sich die Tat kurz nach 22.30 Uhr Ortszeit. Der Verdächtige wurde festgenommen, das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

In sozialen Netzwerken verbreitete sich kurz darauf ein verstörendes Video des Angriffs. Darauf ist zu sehen, wie der mutmaßlich afrikanische Migrant auf dem blutenden Opfer kniet und mit einem Messer mehrfach auf dessen Kopf- und Halsbereich einsticht. Umstehende schreien, er versuche, dem Mann „den Kopf abzuschneiden“.

🚨Nightmare in Belfast Northern Ireland The horrific video shows a Black African migrant stabbing a White British man in the face and neck multiple times while he lies on the street. The knifeman screams in an unknown foreign language as he attempts to behead the victim.… — Curious Explorer (@aerogel_wizard) June 9, 2026

Video zeigt unfassbare Szenen

Der Angreifer ruft während der Tat unverständliche Worte in einer unbekannten Sprache. Mehrere Zeugen greifen schließlich ein und versuchen, ihn von dem Opfer zu lösen. Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie ein metallischer Gegenstand zu Boden fällt. Ein Mann schlägt den Angreifer mit einem Sportgerät, ein weiterer tritt ihn gegen den Kopf, bevor Polizisten eintreffen und die Lage unter Kontrolle bringen.

Die Polizei bestätigte bislang nur die Festnahme eines Mannes und die Einlieferung des schwer verletzten Opfers in ein Krankenhaus. Angaben zu Identität, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsstatus oder Motiv des Verdächtigen machte sie zunächst nicht. Auch zu möglichen Anklagepunkten äußerten sich die Behörden laut Berichten noch nicht.

Der Vorsitzende der laut Umfragen größten Partei, Nigel Farage von Reform UK, forderte Aufklärung über den Täter. „Die Behörden müssen die Identität und den Status des Angreifers sofort offenlegen“, schrieb Farage auf X. (rr)