Verfassungsschutz warnt Parteien vor islamistischer Unterwanderung

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BERLIN. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Sinan Selen, hat Bundestagsabgeordnete vor einer drohenden Unterwanderung politischer Institutionen durch Islamisten gewarnt. Dabei bezog er sich vor allem auf die Muslimbruderschaft, wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtet. Die Warnung erfolgte demnach bei einem Parlamentarischen Frühstück.

Selen soll dabei ausgeführt haben, dass die Muslimbrüder ohne Gewalt vorgingen, aber dadurch nicht minder gefährlich seien. Sie agierten äußerst strategisch und langfristig. So versuchten sie gezielt, in deutsche Parteien zu wirken und auf diese Weise den Staat und die Gesellschaft zu verändern.

Laut Bild besteht in Sicherheitskreisen die Befürchtung, dass Politiker aus Unwissenheit Kontakt zu Personen eingingen, die der Muslimbruderschaft nahestehen. Anfällig dafür seien vor allem Vertreter des linken Spektrums, einerseits aus Unkenntnis über islamistische Strukturen, andererseits aus falsch verstandener Toleranz.

Warnung erinnert an JF-Bericht

Erst vor zwei Wochen hatte die JUNGE FREIHEIT berichtet, dass die Linksfraktion im Bundestag seit November 2025 eine Muslimin als außenpolitische Beraterin beschäftigt, die sich mindestens in der Vergangenheit in Zirkeln bewegt hat, die der Muslimbruderschaft nahestehen. Es handelt sich um Sukayna El-Zayat.

El-Zayat gibt an, als „Anti-Islamophobia Officer“ bei der Organisation „Forum of European Muslim Youth and Student Organizations“ (FEMYSO) aktiv zu sein. Die Gruppierung wird von diversen Beobachtern der islamistischen Szene als Teil der Muslimbruderschaft eingeordnet. Zudem ist sie offenbar mindestens indirekt mit Ibrahim El-Zayat verbunden. Dieser wurde von Beobachtern immer wieder als zentraler Akteur der Muslimbruderschaft in Deutschland eingeordnet. (ser)