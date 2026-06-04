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Berichterstattung über Migrantengewalt: Funk-Format attackiert Michelle Gollan und Gewaltopfer

Berichterstattung über Migrantengewalt: Funk-Format attackiert Michelle Gollan und Gewaltopfer

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Das ÖRR-Format Funk lässt Empathie für Opfer von Migrantengewalt vermissen (Symbolbild).
Das ÖRR-Format Funk lässt Empathie für Opfer von Migrantengewalt vermissen (Symbolbild).
Das ÖRR-Format Funk lässt Empathie für Opfer von Migrantengewalt vermissen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka
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Funk-Format attackiert Michelle Gollan und Gewaltopfer

Die YouTuberin Michelle Gollan gibt einem Opfer von Migrantengewalt Raum, sein Leid zu schildern. Das ruft die ÖRR-Faktenchecker auf den Plan, die den Fall anzweifeln. Nicht das erste Mal, dass Formate wie Funk eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben.

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Das ÖRR-Format Funk lässt Empathie für Opfer von Migrantengewalt vermissen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka
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