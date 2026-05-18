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JF-Exklusiv: Tatort Schule – fast jeder zweite Gewalttäter ist Ausländer

JF-Exklusiv: Tatort Schule – fast jeder zweite Gewalttäter ist Ausländer

JF-Exklusiv: Tatort Schule – fast jeder zweite Gewalttäter ist Ausländer

Das Bild zeigt zwei sich prügelnde Schüler. Gewalt auf dem Schulhof kommt immer häufiger vor.
Das Bild zeigt zwei sich prügelnde Schüler. Gewalt auf dem Schulhof kommt immer häufiger vor.
Eine gewalttätige Auseinandersetzung auf einem deutschen Schulhof: Ausländer massiv überrepräsentiert. Foto: picture alliance / Visually | Kuttig – People – 2
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Tatort Schule – fast jeder zweite Gewalttäter ist Ausländer

Sie stellen nur 17 Prozent der Schüler in Deutschland, dennoch sind Ausländer bei Gewalt an Bildungseinrichtungen krass überrepräsentiert. Besonders zwei Gruppen ragen heraus, wie die JF exklusiv erfuhr.

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Eine gewalttätige Auseinandersetzung auf einem deutschen Schulhof: Ausländer massiv überrepräsentiert. Foto: picture alliance / Visually | Kuttig – People – 2
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