Ein Kind spielt in einer Kita im Bällebad: Schamlos-Pädagogik sollte dort keinen Platz haben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Angebliche „sexuelle Bildung“ Angebliche „sexuelle Bildung“

Die Schamlos-Pädagogik in Kitas ist ein Angriff auf die Würde des Kindes

Gesellschaft

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| Autor: Martin Voigt

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Was Eltern als „sexuelle Bildung“ für Kinder im Kita-Alter verkauft wird, öffnet in Wahrheit Übergriffen Tür und Tor. Das Konzept geht auf einen Pädophilie-Propagandisten und Täter zurück. Es ist eine Gefahr für die Kinder.

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