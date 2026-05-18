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Angebliche „sexuelle Bildung“: Die Schamlos-Pädagogik in Kitas ist ein Angriff auf die Würde des Kindes

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Ein Kind spielt in einer Kita im Bällebad: Schamlos-Pädagogik sollte dort keinen Platz haben (Symbolbild).
Ein Kind spielt in einer Kita im Bällebad: Schamlos-Pädagogik sollte dort keinen Platz haben (Symbolbild).
Ein Kind spielt in einer Kita im Bällebad: Schamlos-Pädagogik sollte dort keinen Platz haben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
JF-Plus Icon Premium Angebliche „sexuelle Bildung“
 

Die Schamlos-Pädagogik in Kitas ist ein Angriff auf die Würde des Kindes

Was Eltern als „sexuelle Bildung“ für Kinder im Kita-Alter verkauft wird, öffnet in Wahrheit Übergriffen Tür und Tor. Das Konzept geht auf einen Pädophilie-Propagandisten und Täter zurück. Es ist eine Gefahr für die Kinder.

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Ein Kind spielt in einer Kita im Bällebad: Schamlos-Pädagogik sollte dort keinen Platz haben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
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