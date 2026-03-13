Anzeige
Gerichtsbeschluss: Stasi-Akte von Angela Merkel bleibt unter Verschluss

Ihre DDR-Akten bleiben verschlossen: Altkanzlerin Angela Merkel. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Gerichtsbeschluss
 

Stasi-Akte von Angela Merkel bleibt unter Verschluss

Ein früherer FDP-Politiker wollte Einsicht in mögliche Stasi-Unterlagen von Angela Merkel erzwingen. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Klage nun abgewiesen. Die gesetzlichen Voraussetzungen seien nicht erfüllt.
BERLIN. Ein früherer FDP-Politiker hat vor dem Berliner Verwaltungsgericht versucht, die Herausgabe möglicher Stasi-Unterlagen über Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu erzwingen. Das Gericht hat die Klage jedoch abgewiesen. Wie eine Sprecherin mitteilte, sieht das Stasi-Unterlagengesetz keinen generellen Anspruch auf Herausgabe von Akten zu beliebigen Zwecken vor.

Der Zugang zu entsprechenden Dokumenten sei vielmehr an strenge rechtliche Voraussetzungen gebunden.

Demnach komme eine Herausgabe etwa dann in Betracht, wenn eine Person Begünstigter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) gewesen sei oder zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen bereits als Person der Zeitgeschichte gegolten habe.

Merkel war keine Person der Zeitgeschichte

„Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt“, erklärte die Gerichtssprecherin. „So gibt es etwa keine greifbaren Anhaltspunkte dafür, dass Frau Merkel eine Begünstigte des MfS war – zudem war sie vor 1990 keine Person der Zeitgeschichte.“

Geklagt hatte der frühere FDP-Politiker Marcel Luthe. Er saß von 2016 bis 2021 für die Liberalen im Berliner Abgeordnetenhaus. Im Jahr 2020 trat er aus der FDP aus. Bei der Wahl 2021 kandidierte Luthe in Berlin für die Freien Wähler. (rr)

