Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kein Lebenszeichen seit Kriegsbeginn: Lebt Irans neuer Führer Modschtaba Chamenei überhaupt noch?

Kein Lebenszeichen seit Kriegsbeginn: Lebt Irans neuer Führer Modschtaba Chamenei überhaupt noch?

Kein Lebenszeichen seit Kriegsbeginn: Lebt Irans neuer Führer Modschtaba Chamenei überhaupt noch?

Dieses ältere Bild von Modschtaba Chamenei verbreitete das iranische Staatsfernsehen vor wenigen Tagen.
Dieses ältere Bild von Modschtaba Chamenei verbreitete das iranische Staatsfernsehen vor wenigen Tagen.
Dieses ältere Bild von Modschtaba Chamenei verbreitete das iranische Staatsfernsehen vor wenigen Tagen. Foto: picture alliance / AP
JF-Plus Icon Premium Kein Lebenszeichen seit Kriegsbeginn
 

Lebt Irans neuer Führer Modschtaba Chamenei überhaupt noch?

Vom neuen „obersten Führer“ des Iran, dem Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, fehlt jede Spur. Selbst seine erste TV-Ansprache ließ Modschtaba Chamenei verlesen. Das befeuert Gerüchte.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Dieses ältere Bild von Modschtaba Chamenei verbreitete das iranische Staatsfernsehen vor wenigen Tagen. Foto: picture alliance / AP
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles