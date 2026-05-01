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SED-Regime: Tod an der DDR-Grenze: Selbstschussanlagen entlarvten ein System

SED-Regime: Tod an der DDR-Grenze: Selbstschussanlagen entlarvten ein System

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Gefährten gedenken des von DDR-Grenzern erschossenen Michael Gartenschlägers an der innerdeutschen Grenze.
Gefährten gedenken des von DDR-Grenzern erschossenen Michael Gartenschlägers an der innerdeutschen Grenze.
Gefährten gedenken des von DDR-Grenzern erschossenen Michael Gartenschlägers an der innerdeutschen Grenze. Foto: picture alliance / Werner Baum | Werner Baum
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Tod an der DDR-Grenze: Selbstschussanlagen entlarvten ein System

Vor 50 Jahren wurde der DDR-Gegner Michael Gartenschläger von Grenzsoldaten erschossen. Er hatte mit waghalsigen Aktionen den Wut der SED-Diktatur auf sich gezogen.

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Gefährten gedenken des von DDR-Grenzern erschossenen Michael Gartenschlägers an der innerdeutschen Grenze. Foto: picture alliance / Werner Baum | Werner Baum
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