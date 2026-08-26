Spreken berlins Pulizisten nix gut deutsch mehr?

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BERLIN. Berlins Polizei hat im vergangenen Jahr Hunderte Ausbildungsplätze nicht vergeben, weil die Bewerber zu schlecht Deutsch gesprochen haben. „Wir stehen in einem wirklich harten Wettbewerb um geeignete Bewerberinnen und Bewerber – und die Betonung liegt auf geeignet“, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik. gegenüber dem RBB am Dienstag. „Wir haben Bewerberinnen und Bewerber, aber wir haben auch hohe Anforderungen, die wir nicht senken können.“

Rund 40 Prozent der Bewerber scheiterten laut dem RBB an dem Deutschtest. Die Durchfallquote steige jährlich. „Wir müssen Tag für Tag unsere polizeilichen Maßnahmen erklären“, begründet Slowik, warum Kommunikationsfähigkeiten in dem Beruf wichtig seien. „Wir müssen selbst verstanden haben, auch die jungen Anwärter, die rechtlichen Grundlagen, auf denen sie handeln – ja, was ist meine Grundlage – und die den Bürgern erklären.“ Zusätzlich müsse ein Polizist „natürlich schriftlich Dinge festhalten“ können.

Polizeipräsidentin Slowik weigere sich aber, aufgrund der hohen Durchfallquote die Anforderungen im Eignungstest zu senken. Damit wolle sie verhindern, dass die Polizisten den auf sie zukommenden Aufgaben nicht gewachsen seien.

Polizei Berlin bietet Nachhilfekurse an

„Wir tun enorm viel im Social-Media-Bereich, um viele junge Menschen, aber auch lebensältere mit Berufsausbildung, anzusprechen“, führte Slowik aus. Für die Bewerber stehe anschließend das Eignungsverfahren an. Jedoch beklagte die Polizeipräsidentin bereits Anfang 2026, dass im vergangenen Jahr von den 1224 Ausbildungsplätzen schlussendlich nur 936 besetzt wurden (JF berichtete).

„Wir haben ein ganz erhebliches Problem der Deutschkenntnisse, ganz unabhängig von der Nationalität“, sagte sie im Innenausschuss. Sie wolle „kein Schulbashing“ betreiben. Aber: „Es gibt ein Problem der Bildungsniveaus, mit denen die jungen Menschen aus den Schulen kommen.“ Viele Bewerber fielen schon bei den Computertests durch, und das liege zu 80 Prozent an mangelnden Deutschkenntnissen.

Sie bestritt, dass die Anforderungen an die Amtssprache bei den Einstellungstests zu hoch seien. Zudem ließen sich diese nicht weiter senken. „Sonst sehen wir einfach höhere Abbruchquoten.“ Stattdessen biete Berlins Polizei den Bewerbern eigene Nachhilfekurse für das Fach Deutsch an. (mas)