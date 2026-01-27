Viele Polizei-Bewerber in Berlin können kaum Deutsch

Anzeige

BERLIN. Die Berliner Polizei leidet unter Nachwuchsmangel. Zwar gebe es zahlreiche Bewerber auf die 1.224 Ausbildungsplätze. Doch darunter seien viel zu viele ungeeignet. Das hat die Polizeipräsidentin der Hauptstadt, Barbara Slowik, am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses gesagt.

Konkret beklagte die 59jährige: „Wir haben ein ganz erhebliches Problem der Deutschkenntnisse, ganz unabhängig von der Nationalität.“ Sie wolle „kein Schulbashing“ betreiben. Aber: „Es gibt ein Problem der Bildungsniveaus, mit denen die jungen Menschen aus den Schulen kommen.“ Viele Bewerber fielen schon bei den Computertests durch, und das liege zu 80 Prozent an mangelnden Deutschkenntnissen.

Sie bestritt, daß die Anforderungen an die Amtssprache bei den Einstellungstests zu hoch seien. Vielmehr ließen diese sich nicht weiter senken. Denn: „Sonst sehen wir einfach höhere Abbruchquoten.“

Polizei bietet Deutsch-Nachhilfe an

Um das Defizit mit der deutschen Sprache auszugleichen, biete die Berliner Polizei den Bewerbern daher eigene Nachhilfekurse für das Fach Deutsch an. So hoffe man auf eine Besserung.



Im vergangenen Jahr konnte die Hauptstadtpolizei 288 Ausbildungsplätze nicht besetzen, weil die Bewerber ungeeignet waren, ergänzte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Das entspricht 23,5 Prozent aller verfügbaren Lehrstellen. (fh)