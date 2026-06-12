So viele Islamisten mit deutschem Pass haben Terrorkämpfe unterstützt

Ein Teil der Hay’at Tahrir al-Sham veranstaltet in Damaskus eine Militärparade: AfD-Bundestagsabgeordneter Brandner sieht ein Versagen der Innen- und Sicherheitspolitik. Foto: picture alliance / REUTERS | Khalil Ashawi

Aus Deutschland sind viele Islamisten in Richtung Syrien gereist, um die Terrororganisationen im Kampf zu unterstützen. Die JUNGE FREIHEIT hat erfahren, wie viele von ihnen einen deutschen Pass haben – und wie viele von ihnen wieder zurückgekommen sind.