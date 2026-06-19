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JF-Exklusiv: Asylzuwanderer bei Straftaten gegen Deutsche krass überrepräsentiert

JF-Exklusiv: Asylzuwanderer bei Straftaten gegen Deutsche krass überrepräsentiert

JF-Exklusiv: Asylzuwanderer bei Straftaten gegen Deutsche krass überrepräsentiert

Unerlaubt eingereiste Asylbewerber sitzen nach einem Aufgriff durch Beamte der Bundespolizei am Straßenrand nahe der deutsch-polnischen Grenze in Forst (Lausitz). Bei mehreren Einsätzen im brandenburgischen Forst und Umgebung hatte die Bundespolizei am 11.10.2023 mindestens 64 unerlaubt eingereiste Migranten aufgegriffen. Sie wurden nach eigenen Angaben von Schleusern über die sogenannte Balkan-Route aus der Türkei über Griechenland, Bulgarien, Ungarn, die Slowakei und Polen nach Deutschland gebracht und kurz hinter der Grenze abgesetzt. Die Bundespolizei fahndet seit einigen Wochen verstärkt mit mobilen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze nach Kriminellen, die Geflüchtete und Migranten unerlaubt nach Deutschland bringen.
Unerlaubt eingereiste Asylbewerber sitzen nach einem Aufgriff durch Beamte der Bundespolizei am Straßenrand nahe der deutsch-polnischen Grenze in Forst (Lausitz). Bei mehreren Einsätzen im brandenburgischen Forst und Umgebung hatte die Bundespolizei am 11.10.2023 mindestens 64 unerlaubt eingereiste Migranten aufgegriffen. Sie wurden nach eigenen Angaben von Schleusern über die sogenannte Balkan-Route aus der Türkei über Griechenland, Bulgarien, Ungarn, die Slowakei und Polen nach Deutschland gebracht und kurz hinter der Grenze abgesetzt. Die Bundespolizei fahndet seit einigen Wochen verstärkt mit mobilen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze nach Kriminellen, die Geflüchtete und Migranten unerlaubt nach Deutschland bringen.
Unerlaubt eingereiste Ausländer (Symbolbild): Die Bundesregierung ordnet die Zahlen ein. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
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Asylzuwanderer bei Straftaten gegen Deutsche krass überrepräsentiert

Rund vier Prozent der Menschen in Deutschland sind Asylzuwanderer. Wären sie statistisch gesehen genauso kriminell wie Einheimische, müssten sie also deutlich häufiger Opfer von Deutschen sein. Doch es ist genau umgekehrt, wie die JF nun exklusiv erfuhr. AfD-Politiker Brandner fordert Konsequenzen.

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Unerlaubt eingereiste Ausländer (Symbolbild): Die Bundesregierung ordnet die Zahlen ein. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
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