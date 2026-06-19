Asylzuwanderer bei Straftaten gegen Deutsche krass überrepräsentiert

Rund vier Prozent der Menschen in Deutschland sind Asylzuwanderer. Wären sie statistisch gesehen genauso kriminell wie Einheimische, müssten sie also deutlich häufiger Opfer von Deutschen sein. Doch es ist genau umgekehrt, wie die JF nun exklusiv erfuhr. AfD-Politiker Brandner fordert Konsequenzen.